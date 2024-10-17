Lübnan'daki UNIFIL Mevzilerine İsrail'den Yeni Saldırı

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Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail'in Lübnan'ın güneydoğusundaki Kefr Kila köyü yakınlarındaki UNIFIL mevzilerine yönelik yeni bir ihlalde bulunduğunu bildirdi.

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UNIFIL'den Çarşamba günü yapılan açıklamada Kefr Kila yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerlerinin, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait bir Merkava tankının UNIFIL gözetleme kulesine ateş açarak iki kamerayı tahrip ettiğini ve bir kuleye zarar verdiğini gözlemledikleri belirtildi.

İsrail güçleri, geçtiğimiz birkaç günde Lübnan'daki UNIFIL mevzilerine birkaç kez saldırarak barış gücü askerlerinin yaralanmasına neden olmuş ve uluslararası toplumdan eleştiri almıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)