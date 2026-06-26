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Lübnan'ın güneyinde savaş kalıntısı bir cismin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde savaş kalıntısı bir cismin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Bölge daha önce İsrail saldırılarına hedef olmuştu.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde savaş kalıntısı bir cismin patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Mansuri'de savaş kalıntısı bir cisim infilak etti.

Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mansuri beldesi İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda sıkça hedef alınmıştı. Bölgede ateşkesin sağlanmasıyla Lübnan'ın güneyindeki aileler evlerine dönmeye başlamıştı.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 230 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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