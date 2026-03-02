İsrail'in, Lübnan'a Yönelik Saldırılarında 52 Kişi Hayatını Kaybetti, 154 Kişi Yaralandı

(ANKARA) - Lübnan hükümeti, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 154 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce paylaşılan verilerde ise 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 149 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Hükümetin afet ve kriz yönetim biriminin açıklamasına göre, Güney ve Doğu Lübnan ile başkent Beyrut'un güney banliyölerine yönelik bombardımanlar nedeniyle 28 bin 500'den fazla kişi yerinden edildi.

Yetkililer, saldırılar sonucu oluşan hasarın tespiti ve insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA