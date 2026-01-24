Haberler

Lübnan'ın kuzeyinde 5 katlı bir bina çöktü

Güncelleme:
Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde çöken 5 katlı binada 5 kişi enkaz altında kalırken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Avn, çökme nedeninin araştırılması için soruşturma talep etti.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'a bağlı Kubba bölgesinde 5 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde çöken binanın enkazı altında kalan 5 kişiden 2'si kurtarıldı, 2'si çocuk 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da binanın çökme nedeninin araştırılması amacıyla soruşturma açılması talimatı verdi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
