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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Rubio'dan İsrail'e saldırıları durdurması için baskı istedi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan, İsrail'in güney Lübnan'daki köy ve beldelere yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını talep etti. Avn, ordunun silah ve mühimmata el koyma kararlarını uyguladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan, Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, akşam saatlerinde Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki genel durum ile İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırılarının sürmesi konuları ele alındı.

Avn, Rubio'dan "söz konusu saldırıları durdurması, çerçeve anlaşmasının hükümlerine uyması, yıkımlara son vermesi, çiftçilerin tarlalarına erişimini sağlaması ve çiftçilere yönelik müdahaleleri durdurması için" İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin silahlı varlığın görünür hale gelmesinin önlenmesi, silah ve mühimmata el konulması ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik kararları eksiksiz uyguladığını belirten Avn, son günlerde alınan önlemlerin de bu çerçevede hayata geçirildiğini ifade etti.

Yargı makamlarının kendilerine iletilen tüm dosyaları takip ettiğini kaydeden Avn, sorumlulara karşı hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceğini ve yasaların hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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