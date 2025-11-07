Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Hava Saldırılarını Kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını 'iğrenç bir siyasi suç' olarak tanımlayarak sert bir dille kınadı. Avn, sivillerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk açısından suç olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in bugün Güney Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada saldırıları "iğrenç bir siyasi suç" olarak nitelendirdi. Avn, sivillerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk açısından suç teşkil ettiğini vurgulayarak, "İsrail, Güney Lübnan'da sivilleri terörize ediyor ve yerinden ediyor. Bu, uluslararası hukuka göre açık bir suçtur" dedi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık bir yıl geçtiğini hatırlatan Avn, "Bu süre boyunca İsrail, müzakere yoluyla çözüme ulaşma niyetinde olmadığını her fırsatta gösterdi" ifadelerini kullandı.

Lübnan ordusu da saldırıları, "ülkenin istikrarını baltalamaya ve savaşı uzatmaya yönelik yıkıcı bir yaklaşımın devamı" olarak kınadı.

Kaynak: ANKA / Güncel
