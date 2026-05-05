Lübnan: UNIFIL sonrası Fransa'nın güneyde asker bulundurma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) çekilmesinin ardından güneyde Lübnan ordusuna destek amacıyla askeri varlık bulundurma isteğini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Beyrut'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Askeri Başdanışmanı Vincent Giraud ile görüştü.

Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İsrail'in saldırılarının sürmesi ve güneydeki askeri gerilim nedeniyle yaşanan mevcut kriz karşısında Lübnan'a destek olmak için yürüttüğü çabaları yüksek düzeyde takdir ettiklerini ifade etti.

Lübnan'ın, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin, UNIFIL'in çekilmesinin ardından güneyde Lübnan ordusuna güvenlik ve istikrarın sağlanmasında destek olmak amacıyla askeri varlık bulundurma isteğini memnuniyetle karşıladığını belirten Avn, bu güçlerin görev çerçevesinin ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile istişare içinde belirleneceğini kaydetti.

Avn, Macron ile yaptığı temasların, savaş halinin sona erdirilmesine yönelik çabalar ile Lübnan'a her alanda destek sağlanmasına verilen önemi yansıttığını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı ayrıca, Lübnan ordusu ile güvenlik güçlerine destek konferansı ile yeniden imar konferansının düzenlenmesine büyük önem atfettiklerini ifade etti.