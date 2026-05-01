Lübnan Başbakanı ABD Büyükelçisiyle Ateşkesi Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'yla 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail ile müzakerelere ilişkin süreci ele aldı.

Lübnan Başbakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Selam, Büyükelçi İsa'yı başbakanlıkta kabul etti.

Toplantıda ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin süreç görüşüldü.

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında toplantılar gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.