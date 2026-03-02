Haberler

Lübnan Adalet Bakanı Nassar, ülkesinden İsrail'e füze atanların gözaltına alınmasını istedi

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, askeri mahkemeden İsrail'e füze atanların tespit edilip gözaltına alınmasını istedi. Nassar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile yaptığı görüşmede, bu kişilerin askeri savcılığa sevk edilmesini talep etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Nassar'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve askeri mahkeme nezdindeki hükümet komiseri ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Nassar'ın Lübnan'dan İsrail'e füze atanların ve azmettirenlerin derhal gözaltına alınarak askeri savcılığa sevk edilmesini talep ettiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusunda gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
