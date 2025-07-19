Los Angeles'ta Kalabalığa Araç Daldı: 20'den Fazla Yaralı

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ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 4'ü ağır, 20'den fazla kişi yaralandı. Olay, Holywood bölgesindeki Santa Monica Bulvarı'nda gerçekleşti.

ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu, 4'ü ağır 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Los Angeles İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, Holywood bölgesindeki Santa Monica Bulvarı'nda bir aracın kalabalığın içine girdiği belirtildi.

Olayda 4'ü ağır, 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
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