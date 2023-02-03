Londralılar Çin Yeni Yılı Kutlamalarında Çin Lezzetlerini Tattı
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LONDRA, 3 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Londra'da Nefis Chongqing'i Keşfetmek" adlı etkinlik sırasında haşlanmış baharatlı balık filetosunun fotoğraflarını çeken bir müşteri, 2 Şubat 2023.
LONDRA, 3 Şubat (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Londra'da Nefis Chongqing'i Keşfetmek" adlı etkinlik sırasında haşlanmış baharatlı balık filetosunun fotoğraflarını çeken bir müşteri, 2 Şubat 2023.
2023 Birleşik Krallık Çin Yeni Yılı kutlamalarının bir parçası olan "Londra'da Nefis Chongqing'i Keşfetmek" etkinliği Perşembe günü Londra'da başladı. Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine özgü acılı ve baharatlı yiyecekler bulutlu kış gününde Londralıların içini ısıttı. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel