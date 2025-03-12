Londra Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
Dünyanın önde gelen yayıncılık etkinliklerinden biri olan Londra Kitap Fuarı, 12 Mart'ta ziyaretçilere açıldı ve Çin'in yayıncılık alanındaki başarıları ile küresel işbirlikleri vurgulandı.
LONDRA, 12 Mart (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen yayıncılık etkinliklerinden biri olan Londra Kitap Fuarı, salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, Çin'in yayıncılık alanındaki başarıları, küresel işbirlikleri ve sektörde giderek artan etkisi vurgulandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel