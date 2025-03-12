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Londra Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Londra Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
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Dünyanın önde gelen yayıncılık etkinliklerinden biri olan Londra Kitap Fuarı, 12 Mart'ta ziyaretçilere açıldı ve Çin'in yayıncılık alanındaki başarıları ile küresel işbirlikleri vurgulandı.

LONDRA, 12 Mart (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen yayıncılık etkinliklerinden biri olan Londra Kitap Fuarı, salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, Çin'in yayıncılık alanındaki başarıları, küresel işbirlikleri ve sektörde giderek artan etkisi vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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