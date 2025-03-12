Londra Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

LONDRA, 12 Mart (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen yayıncılık etkinliklerinden biri olan Londra Kitap Fuarı, salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, Çin'in yayıncılık alanındaki başarıları, küresel işbirlikleri ve sektörde giderek artan etkisi vurgulandı.