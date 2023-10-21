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LİSELİLERİN 'KIZ MESELESİ' KAVGASINDA DARBEDİLİP, BIÇAKLANDI; O ANLAR KAMERADA (2)

DÖRT LİSELİ YAKALANDIKocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartışıp buluştuktan sonra M.S. isimli liseli genci, darbedip bıçaklayan, aynı okulun öğrencilerinden M.A.G., A.E.T., Y.I. ve D.Ç., polis tarafından yakalandı.