Liseliler, okulda kullanmayı öğrendikleri 3D yazıcıyla üretim yapıp aile bütçelerine katkı sağlıyor

HATAY'da, Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri 3D yazıcılarla anahtarlık, isimlik ve çeşitli hediyelik eşyalar üretip satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri derslerde öğrendikleri teorik bilgileri 3D yazıcılarla pratiğe döküyor. Bilgisayar ortamında hazırladıkları tasarımları üretime dönüştüren öğrenciler; anahtarlık, isimlik ve çeşitli hediyelik eşyalar yapıyor. Ürettikleri ürünleri satarak gelir elde eden öğrenciler, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Uygulamalı eğitim sayesinde tasarım, modelleme ve üretim süreçlerini birebir deneyimleyen öğrenciler, hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de girişimcilik yönlerini güçlendiriyor.

KAPASİTE ARTTI, 3 YAZICIYLA ÜRETİM YAPMAYA BAŞLADILAR

Bilişim Teknolojileri Alanı 10'uncu sınıf öğrenci Mustafa Eren Palta, "Biz bu işe başladığımızda aslında çok fazla bilgimiz yoktu. Ancak süreç ilerledikçe Ali Hocamızla birlikte yazıcıyı kullanmayı ve birçok detayı öğrenmeye başladık. Siparişler arttıkça makineler arıza vermeye başladı. Pek çok sorun yaşadık ama hiçbirini tamirciye götürmeden, kendi imkanlarımızla çözmeye çalıştık ve başardık. Geçen yıl ikinci dönemin sonlarına doğru tekrar müdür beye talepte bulunduk ve ikinci yazıcımızı da aldık. Ürettiğimiz ürünleri uygun fiyatlarla arkadaşlarımıza satmaya başladık. Elde ettiğimiz gelirle istediğimiz renklerde filament ham madde aldık. Kalan kazancı ise ekip arkadaşlarımızla Ali Hocamızın koordinasyonunda ortak şekilde paylaştık. İki makineyle üretim artınca sürece daha çok odaklandık. Yeni hedefimiz renkli yazıcı almaktı. Bu dönem başında talepte bulunduk ve birinci dönem içinde dört renkli yazıcımız da geldi. Çok şükür onu da öğrenerek aktif şekilde kullanmaya başladık. Şu anda üç yazıcıyla üretim ve satış yapıyoruz. Artık okul dışından da sipariş alıyoruz. Burada kazandığım parayla kendime bir 3D yazıcı aldım. Köyümde de üretim yapıyorum. Ürettiğim ürünleri farklı bölgelere götürerek satış yapıyorum. Firmalardan ve işletmelerden teklif alıyorum. Anahtarlık gibi çeşitli ürünler üretiyorum. Bu noktaya gelmemizde öğretmenlerimizin, müdürümüzün ve özellikle bölüm hocalarımızın büyük emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendi harçlığımı kazanıyorum. Aileme yük olmadan okul masraflarımı kendim karşılıyorum ve bu şekilde kazanç elde ediyorum" dedi.

ÖĞRENCİLER YURT DIŞINDA STAJ PROGRAMINA KATILACAK

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Naim Haskioğlu ise "Samandağ'a özgü bir ürün ortaya koymak istedik. Caretta carettalardan yola çıkarak Samandağ'a özgü bir hatıra ürünü tasarladık ve ürettik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğiyle bu projeyi geliştirdik. Hayırseverlerimizin katkıları sayesinde 3D yazıcı sayımızı artırdık. Şu anda atölyemizde biri renkli olmak üzere üç adet 3D yazıcı bulunuyor. Öğrencilerimiz bu kapsamda ürettikleri ürünlerden harçlıklarını kazanıyor. Amacımız, meslek liselerinin olması gerektiği gibi üretimi destekleyen bir yapıya kavuşmasıdır. En önemli hedefimiz ise öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulma olasılıklarını artırmaktır. Bu doğrultuda uygulamalı eğitim veriyoruz. Başlangıçta Samandağ halkına özgü bir hatıra ürünü olarak ürettiğimiz caretta caretta projesi, farklı malzemelerle geliştirdiğimiz çalışmalarla birlikte bizi Erasmus programı kapsamında yurt dışına kabul edilme noktasına taşıdı. Beş öğrencimiz ve iki öğretmenimiz yurt dışında staj programına katılacak. Bilişim Teknolojileri alanı öğrencileri ve meslek öğretmenleri olarak amacımız; buradan mezun ettiğimiz öğrencilerimizin aldıkları uygulamalı eğitime paralel şekilde istihdam imkanlarına kavuşmalarını sağlamaktır. Üreterek öğrenen, mezun olduğunda hazır ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı