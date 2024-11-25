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Liseli gençlerden Bor Müftüsü Çakır'a ziyaret

Liseli gençlerden Bor Müftüsü Çakır'a ziyaret
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Niğde Bor Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ı ziyaret etti.

Niğde Bor Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ı ziyaret etti.

Müftü Çakır, Bor Diyanet Gençlik İlçe Koordinatörü Abdurrahman Altungöller rehberliğinde gerçekleşen ziyarette, gençlerin görüşlerini dinledi, Diyanet İşleri Başkanlığının Gençlik Faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çakır, gençlere Diyanet İşleri Başkanlığının dergisini hediye etti.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
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