Lise öğrencisinin, Atatürk fotoğrafıyla yaptığı hareket infial yarattı! Tepki yorumları art arda geldi!

Türkiye'de bir lisede çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir öğrenci elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Görüntüler infial yarattı.

Bir lisede kayda alındığı iddia edilen görüntülerde, bir öğrenci elindeki Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketler sergiledi. Gencin o anlarına tepki yağdı.

ATATÜRK FOTOĞRAFIYLA UYGUNSUZ HAREKETLER YAPTI

Türkiye'de bir lisede çekildiği öne sürülen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde bir lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.