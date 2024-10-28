Lise Öğrencilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Türk Bayrağı Koreografisi
Hatay'da Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk bayrağı koreografisi oluşturdu. Okul müdürü, etkinlikte emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
HATAY'da lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamlında Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.
Samandağ ilçesi Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayraklı koreografi oluşturdu. Okul Müdürü Kemal Albayrak, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.