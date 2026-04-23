Albüm: Çin'de Lirid Meteor Yağmurundan Etkileyici Manzaralar

HARBİN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde görüntülenen Lirid meteor yağmuru gökyüzünde eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Lira ve Herkül takımyıldızları arasında görülen Lirid meteor yağmuru, parlak meteorlar ve ateş toplarıyla her yıl nisan ortasından sonuna kadar izleniyor.

