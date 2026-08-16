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Lihtenştayn'da taht verasetinde cinsiyet eşitliği

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Lihtenştayn Veliaht Prensi Alois, hanedanın veraset kurallarını değiştirerek kadınların da tahta çıkabileceğini duyurdu. Yeni düzenleme, ilk doğan erkek yerine ilk doğan çocuğun taht hakkını öngörüyor.

Lihtenştayn Veliaht Prensi Alois, hanedanın veraset kurallarının kadınların tahta çıkabilmesine olanak verecek şekilde değiştirildiğini açıkladı.

Lihtenştayn Kraliyetinden yapılan açıklamada, Veliaht Prens Alois'in ülkede kutlanan "Ulusal Gün" nedeniyle yayınladığı mesaja yer verildi.

Alois mesajında, veraset hakkının ilk doğan erkek çocuk yerine ilk doğan çocuğa ait olmasına yönelik düzenlemenin hanedan içinde kabul edildiğini duyurdu.

Lihtenştayn hanedanının başında 1989'dan bu yana Prens 2. Hans-Adam bulunuyor. Yeni duyurulan değişiklik, Prens'in ilk doğan çocuğu Veliaht Prens Alois'in taht varisliğini etkilemiyor.

Kaynak: AA
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