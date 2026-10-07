Liege'de öğrenci eylemlerinde 107 kişi gözaltına alındı, 27'si tutuklandı

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Belçika'nın Liege kentinde öğrencilerin eğitim alanındaki düzenlemelere tepki göstermek amacıyla ekim başından bu yana düzenlediği protestolarda 107 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 27'sinin tutuklandığı bildirildi.

Resmi Belga ajansının haberine göre, Liege polisi, son günlerde düzenlenen protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Polis, ekimin başından bu yana süren protestolarda toplam 107 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 27'sinin tutuklandığını belirtti.

Öğrenciler bugün de Liege'deki HEPL Üniversitesi kampüsleri, Leonie de Waha Ortaokulu gibi bazı eğitim kurumlarının önünde toplanarak protestolarını sürdürüyor.

Fransa'da eğitim koşullarına karşı düzenlenen öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'ya sıçramıştı.

Liege kentindeki gösterilerde olaylar yaşanmış, ardından kentte belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki çok sayıda ortaöğretim kurumu, güvenlik gerekçesiyle 2 Ekim'de kapatılmıştı.

2 Ekim'de Liege merkezinin yanı sıra aynı ile bağlı Huy, Ans, Waremme, Herstal ve Charleroi kentlerinde de öğrenci eylemleri düzenlenmiş, bazı grupların barikat kurduğu ve çöp konteynerlerini ateşe verdiği olaylarda bazı gençler okullara zorla girmeye çalışmış, okul binalarına cisimler atılmış ve bazı iş yerleri zarar görmüştü.

Kaynak: AA