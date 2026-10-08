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Liege'de 87 kişi gözaltına alındı, 3'ten fazla kişiye toplanma yasağı geldi

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Liege'de dün yeniden çıkan olayların ardından 87 kişi gözaltına alındı. Belçika'da eğitimde planlanan tasarruf tedbirlerine karşı öğrenci protestoları sürerken kentte bugün 06.00'dan itibaren 3'ten fazla kişinin toplanması yasaklandı.

Belçika'da öğrencilerin eğitimde planlanan tasarruf tedbirlerine karşı protestoları sürerken Liege kentinde yeniden çıkan olayların ardından 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, yaptığı yazılı açıklamada, "Liege halkının, öğrencilerin, esnafın ve kentin tüm sakinlerinin güvenliği tehlikede." uyarısında bulundu.

Demeyer, kent sınırları içinde bugün saat 06.00'dan itibaren bazı istisnalar dışında 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

Liege'de getirilen yasaktan aynı hanede yaşayan kişiler, ebeveyni veya yasal sorumlusu eşliğindeki çocuklar, önceden izin verilmiş gösteri ve etkinliklere katılanlar ile mesleki faaliyetlerini sürdüren kişiler muaf tutulacak.

Karar, kent merkezinde dün yeniden çıkan olayların ardından 79'u idari ve 8'i adli olmak üzere 87 kişinin gözaltına alınması ve bazı polis memurlarının yaralanması sonrası alındı.

Öğrenciler, "Geleceğimiz söz konusu" mesajı verdi

Öte yandan, Brüksel'in Schaerbeek semtindeki Saint-Dominique Ortaokulunda öğrenciler, eğitim alanında planlanan tasarruf tedbirlerine karşı protesto düzenledi.

"Geleceğimiz söz konusu" mesajı veren öğrenciler, protestolarını cuma günü de sürdüreceklerini ve ardından ulusal gösteriye katılacaklarını duyurdu.

Fransa'da başlayan öğrenci protestolarının ardından önce Liege kenti olmak üzere, Belçika'nın çeşitli şehirlerinde de öğrenciler, eğitimde planlanan tasarruf tedbirlerine karşı gösterilere başlamıştı.

Kaynak: AA
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