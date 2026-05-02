Libya'nın batısında silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü

Güncelleme:
Libya'nın başkenti Trablus'un 70 kilometre batısındaki Surman kentinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Surman Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki sivillerin güvenliğini tehdit eden ihlallerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Silahlı gruplar arasında çıkan çatışma sonucu bir kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, çatışan gruplara gerilimi tırmandıracak her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Kent sakinlerinden, güvenlikleri için ilgili resmi makamların duyurularını takip etmeleri istenirken çatışmalarla ilgili gerekli önlemlerin alınarak adli işlemlerin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
