Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Libya Meclisi, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz anlaşmasını onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta görüşerek Libya'nın doğu ve batısının tek otorite altında birleşmesini ele aldı. Libya Temsilciler Meclisi de Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Dibeybe ile Libya'nın başkenti Trablus'ta görüştü.

Dibeybe ve Kalın, Libya'daki barış ortamının devamı ile Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususları ele aldı.

Libya'nın tüm bölgeleri arasında nihai birliğin sağlanması ve askeri-siyasi sürecin kalıcı uzlaşıya kavuşturulmasına yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığın altı çizildi. Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Libya ile işbirliğini her seviyede güçlendirme iradesine değinildi.

Yapılan görüşmede MİT Başkanı Kalın, Libya'nın doğu ve batı bölgelerinin birleştirilmesi sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, bu noktada tüm tarafların Libya'nın geleceğini önceleyen bir yaklaşım ile Libya'nın bütünlüğüne katkı vermesi gerektiğini vurguladı.

Libya Başbakanı Dibeybe ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği için ortaya koyduğu çabalardan ötürü müteşekkir olduğunu, sonraki dönemde de Türkiye ile birlikte Libya'nın toprak bütünlüğü için ortak hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya da onay verdi. Yaklaşık 7 yıldır beklenen karar, Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından büyük önem taşıyor.

MİT Başkanı Kalın, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin olarak Dibeybe'ye, yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı Salihin Abdunnebi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor

Bir şehri gururlandıran hareket! Herkes temizlik işçisini konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı
Ayazağa'da selde mağazayı su bastı: 19 senenin 1-2 dakikada yok olması acı verici

19 yıllık emek, 2 dakikada yok oldu! Zararları çok büyük
Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı

Vize şirketlerine operasyon! 60 kişi için gözaltı kararı
SPK Başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü

SPK Başkanı'nın istifası sonrası gözlerin çevrildiği isim hala sessiz
Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
İstanbul'daki selde 15 milyon liralık zarar! Esnaf, TV8 binasının olduğu bölgede dere yatağının daraltıldığını öne sürdü

Selin ardından parmaklar TV8'i gösterdi! Esnaf: Su oradan patladı
Brüksel’de düşman çatlatan kare! Bakan Çiftçi, Gürlek ve Fidan bir araya geldi

Brüksel’de düşman çatlatan kare!