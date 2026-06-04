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Libya'da düzensiz göçe karşı yapılan protestolarda göstericiler BM kuruluşu ofisini bastı

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Libya'da protestocular, göçmenlerin yerleştirileceği iddialarıyla Trablus'taki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisine baskın düzenledi. Sosyal medyada yayılan provokatif iddialar sonrası patlak veren olaylarda ofis girişi kapatıldı, sivil toplum kuruluşu UNHCR'nin ülkeyi terk etmesini istedi. Resmi makamlar iddiaları yalanladı.

Libya'da protestocular, "göçmenlerin yerleştirileceği" iddiaları nedeniyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisine baskın yaptı.

Yerel medyaya yansıyan ve sosyal medyada aktivistler tarafından sıkça paylaşılan görüntülerde, göstericilerin Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan UNCHR ofisine baskın düzenlediği görülüyor.

Trablus'un es-Serrac bölgesinde de protestocular UNHCR ofisinin girişini toprak bariyerlerle kapattı.

Öte yandan, Es-Serrac Sosyal Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, yaptığı açıklamada, UNHCR'nin düzensiz göçmenlere destek vermeyi bırakması ve ülkeyi terk etmesi talebinde bulundu.

Resmi makamların düzensiz göçle mücadelesine destek çağrısı yapan kuruluş, çalışmak isteyen göçmenlerin kanunlar dahilinde ülkeye girmesi ve çalışması gerektiğini belirtti.

Libya'da sosyal medya aktivistlerinin "uluslararası kuruluşların düzensiz göçmenleri Libya'ya yerleştirmeyi amaçladığı" yönündeki iddialar ortaya atmasının ardından protestolar patlak vermişti.

Libya resmi makamları ve uluslararası kuruluşlar söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Libya resmi makamları, sosyal medyada provokatif iddialara inanılmaması gerektiğini ve düzensiz göçle mücadeleyi sürdürdüklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muetaz Wannes
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