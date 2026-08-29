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Liberya Bayraklı Kuru Yük Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

Liberya Bayraklı Kuru Yük Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor
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Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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