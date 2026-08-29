Liberya Bayraklı Kuru Yük Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor
Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
Liberya bayraklı, 290 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 'Deyı Endurance' isimli kuru yük gemisi, 6 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçiş nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı