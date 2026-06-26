Leyla Aydemir davasında tutuklu sanık Yusuf Aydemir'e 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar beraat etti. Duruşma sonrası adliye önünde çıkan kavgayı polis ayırdı.
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer sanıkların beraatine karar verdi. Duruşma sonrası adliye önünde kavga çıktı. Tarafları polis ayırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı