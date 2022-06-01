Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman, Eğitime Destek İçin Sahne Aldı - Haberler

Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman'ın sahne aldığı "Anlatılan Senin Hikayendir" tiyatro oyunu, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) "Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu" yararına sahnelendi. Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nin geliri üniversite öğrencileri için oluşturulan fona aktarılmak üzere organize ettiği tiyatro gösterimine Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezimizde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman'ın birlikte sahne aldığı "Anlatılan Senin Hikayendir" isimli tiyatro oyunu, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu'na destek sağlamak için sahnelendi.

GGYD Yönetim Kurulu Başkan M. Nezih Allıoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan tiyatro etkinliğine ilişkin, "Bugünkü tiyatro etkinliğimize sizlerin yoğun ilgisini görmekten çok mutluyuz. Sizlerin huzurunda kıymetli tiyatro sanatçılarımız Levent Üzümcü ve Cengiz Toraman'a ve Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise şöyle dedi:

"Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nin geliri üniversite öğrencileri için oluşturulan fona aktarılmak üzere organize ettiği tiyatro gösterimine Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezimizde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."

EĞİTİME DESTEK FONU BUGÜNE KADAR 100'DEN FAZLA ÖĞRENCİYİ MEZUN ETTİ

'Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu', kendi imkanları ile okumakta zorluk çeken başarılı üniversiteli kız öğrencilere burs vermek amacıyla oluşturulan bir fon. Bugün sadece kız öğrencilerle sınırlı kalmayıp başarılı erkek öğrencilere de burs verilirken, Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu bugüne kadar 100'den fazla öğrenciyi mezun etti. Dünyanın içinde bulunduğu küresel salgın COVID-19 sürecinde öğrencilere verilen burslar kesilmeden devam etti ve eğitim desteği sağlandı.

ANKA / Güncel