Levent Kuruoğlu, eğitim için 50 bin öğretmen ataması ve kadrolu atama istedi.

(ANKARA) - Öğretmen-Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, okullardaki öğretmen ihtiyacının karşılanması ve eğitimde niteliğin artırılması için 50 bin öğretmen ataması yapılması gerektiğini ifade etti.

Kuruoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitimde tasarruf olmaz! Derslikler öğretmensiz, öğretmenler atamasız kalmasın. Okullardaki ihtiyacın karşılanması ve eğitimin niteliğinin artması için 50 bin öğretmen ataması şart. Yıllarca verilen emeğin, gece gündüz dökülen alın terinin karşılığı ücretli öğretmenlik değil, kadrolu atamadır. Güçlü bir eğitim sistemi için yetkililerden müjde bekliyoruz Öğretmenler sınıfına kavuşmak istiyor!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA