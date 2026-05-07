Letonya, hava sahası ihlali nedeniyle Rusya'ya protesto notası verdi

Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Letonya hava sahasına girmesi nedeniyle Rusya'nın Riga Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) bu sabah Letonya hava sahasına girmesi nedeniyle Rusya'ya protesto notası verdi.

Letonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Riga Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın, hava sahası ihlali nedeniyle protesto notası verilmek üzere Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının bölge genelinde geniş güvenlik riskleri yarattığı vurgulanan açıklamada, bu durumun, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ağır bir ihlali olduğu kaydedildi.

Rusya'ya ait İHA'ların bu sabah Letonya hava sahasına girdiği tespit edilmiş, bunlardan 2'si Letonya topraklarında düşmüştü.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
