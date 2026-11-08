Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi konseri organizatör kararıyla iptal edildi

Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi konseri organizatör kararıyla iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi'nde planlanan Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri iptal edildi. Organizatör DHD Prodüksiyon, organizasyonel değerlendirmeler ve mevcut koşullar çerçevesinde bilet ücretlerinin satış platformları üzerinden iade edileceğini duyurdu.
Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan "Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri" iptal edildi.
Organizasyon tarafından alınan karar doğrultusunda konserin, organizasyonel değerlendirmeler ve mevcut koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.
Konserin organizatörü DHD Prodüksiyon, bilet ücretlerinin satış platformları üzerinden iade edileceğini duyurdu.
Kaynak: AA