Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi konseri organizatör kararıyla iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi'nde planlanan Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri iptal edildi. Organizatör DHD Prodüksiyon, organizasyonel değerlendirmeler ve mevcut koşullar çerçevesinde bilet ücretlerinin satış platformları üzerinden iade edileceğini duyurdu.

Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan "Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri" iptal edildi.

Organizasyon tarafından alınan karar doğrultusunda konserin, organizasyonel değerlendirmeler ve mevcut koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

Konserin organizatörü DHD Prodüksiyon, bilet ücretlerinin satış platformları üzerinden iade edileceğini duyurdu.

Kaynak: AA
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı15

BDDK'nın üst düzey ismi tutuklandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk

Süper Lig ekibinden 18 yıl sonra bir ilk
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu

Binlerce kişinin gözü önünde oldu! Çarmıha gerilmenin sonu iyi bitmedi
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber: Yeni film serinin sonu olacak

Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber!

İrfan Saraloğlu, Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı

Amedspor galibiyetinin ardından soluğu orada aldı
Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca

Talisca, ezeli rakibe transfer oluyor

'Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir' iddiası

Hezimeti sindiremiyor! İşte Netanyahu'nun hain planı
Pasta kursunda doğal gaz fırını alev aldı! 5 kişi yaralandı

Pasta kursunda korku dolu anlar! Bir anda parladı, 5 kişi yaralandı