Lavrov'un 'SSCB' Sweatshirtü Dikkat Çekti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirve öncesinde Alaska'daki otele 'SSCB' yazılı sweatshirtle girdi. Bu durum, Rus yetkililerin kıyafet ??????asi yaptığına dair yorumlara sebep oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı zirve öncesinde "SSCB" yazılı sweatshirtle otele gelmesi dikkati çekti.

Rus medyasındaki görüntülerde Lavrov'un ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde konaklayacağı otele Rusça "SSCB" yazılı sweatshirtle girmesi yer aldı.

Sweatshirtün, Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde faaliyet gösteren yerli markaya ait olduğu belirtildi.

Daha önce de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'a "Putin Team" yazılı tişörtle gelmişti.

Rus yetkililerin, dikkatlerin odağındaki toplantılar öncesi giydikleri, "kıyafet diplomasisi" yaptıkları şeklinde değerlendirildi.

