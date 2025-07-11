Lapseki'de Aşure İkramı Etkinliği Düzenlendi

Lapseki'de Aşure İkramı Etkinliği Düzenlendi
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Beyçayırlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (BEY-DER) tarafından Lapseki'de düzenlenen aşure etkinliğine yerel yöneticiler ve ilçe başkanları katıldı.

Lapseki ilçesinde, Beyçayırlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (BEY-DER) tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Dernek binasındaki düzenlenen aşure programına, Kaymakam Cafer Ekinci, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, AK Parti il genel meclis üyeleri Halil Özer, Murat Gürşen, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevin, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Yakup Uzun, İyi Parti ilçe Başkanı Yakup Uzun ile diğer ilgililer katıldı.

Etkinlikte Kaymakam Ekinci ile BEY-DER Başkanı Hasan Erkan birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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