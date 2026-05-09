Lapseki Kaymakamlığından 40 köye su tankeri
Lapseki Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla 40 köye 3 ton kapasiteli su tankerleri teslim etti. Törene Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci ve Birlik Meclis Üyesi Halil Özer katıldı.
Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyesi Halil Özer, su tankerlerinin teslim töreninde birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından su tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin