Lang Lang Giza Piramitleri'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi
Dünyaca ünlü piyanist Lang Lang, Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen Piramit Yankısı Festivali'nde etkileyici bir performans sergiledi. Antik piramitler eşliğinde gerçekleştirilen konser, klasik müzik ve tarihi mirası bir araya getirdi.
GİZA, 26 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri manzaralı mekanda düzenlenen Piramit Yankısı Festivali'nde performans sergileyen Çinli piyanist Lang Lang, 24 Kasım 2025.
Dünyaca ünlü Çinli piyanist Lang Lang, Mısır'da ilk kez düzenlenen Piramit Yankısı Festivali'ni pazartesi akşamı Giza Platosu'ndaki etkileyici bir konserle açtı. Açık hava sahnesine ev sahipliği yapan plato, antik piramitlerin görkemli silueti altında küresel klasik müzik ile zamansız tarihi mirasın dikkat çekici buluşmasına sahne oldu. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
