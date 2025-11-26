Haberler

Lang Lang Giza Piramitleri'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü piyanist Lang Lang, Mısır'ın Giza kentinde düzenlenen Piramit Yankısı Festivali'nde etkileyici bir performans sergiledi. Antik piramitler eşliğinde gerçekleştirilen konser, klasik müzik ve tarihi mirası bir araya getirdi.

GİZA, 26 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri manzaralı mekanda düzenlenen Piramit Yankısı Festivali'nde performans sergileyen Çinli piyanist Lang Lang, 24 Kasım 2025.

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Lang Lang, Mısır'da ilk kez düzenlenen Piramit Yankısı Festivali'ni pazartesi akşamı Giza Platosu'ndaki etkileyici bir konserle açtı. Açık hava sahnesine ev sahipliği yapan plato, antik piramitlerin görkemli silueti altında küresel klasik müzik ile zamansız tarihi mirasın dikkat çekici buluşmasına sahne oldu. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.