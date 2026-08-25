Lalapaşa'da Yeni Kaymakam Göreve Başladı
Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak mesaisine başladı.
Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak mesaisine başladı.
Çolak, göreve başlamasının ardından kurum amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Çolak, kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çolak başkanlığında daha sonra asayiş toplantısı düzenlendi.
Toplantıda ilçenin genel güvenlik ve asayiş durumu ele alınırken, güvenlik birimleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Çolak'a brifing verildi.
Kaynak: AA