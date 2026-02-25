Sol Parti Myk Üyesi Alper Taş'tan Bakan Tekin'e Tepki: "Buyurun Davanızı Açın. Belki Bu Vesileyle Size Laikliğin Ne Olduğunu Anlatırız"

(ANKARA) - Laikliği Birlikte Savunuyoruz Bildirisi imzacılarından Sol Parti MYK üyesi Alper Taş, bildiri imzacılarına dava açacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Siz her şeyi söyleyeceksiniz ifade özgürlüğü olacak, biz düşüncemizi açıkladığımızda suç olacak öyle mi? Buyurun davanızı açın. Belki bu vesileyle size laikliğin ne olduğunu anlatırız" tepkisini gösterdi.

Laikliği Birlikte Savunuyoruz Bildirisi imzacılarından Sol Parti MYK üyesi Alper Taş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bildiri imzacılarına dava açtığını belirterek, "Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yoktur" yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Taş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ama sizlerin Anayasa'yı tanımama, Anayasa Mahkemesi kararlarını, AHİM kararları tanımama hakkınız vardır öyle mi? Siz her şeyi söyleyeceksiniz ifade özgürlüğü olacak, biz düşüncemizi açıkladığımızda suç olacak öyle mi? Buyurun davanızı açın. Belki bu vesileyle size laikliğin ne olduğunu anlatırız."

