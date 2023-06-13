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Laçin Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi açıldı

Laçin Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi açıldı

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Laçin Atatürk Ortaokulu öğrencilerince yapılan resimlerin sergilendiği serginin açılışı yapıldı.

Laçin Atatürk Ortaokulu öğrencilerince yapılan resimlerin sergilendiği serginin açılışı yapıldı.

Görsel sanatlar öğretmeni Handan Balun'un katkılarıyla öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları resimlerin bulunduğu sergi, okul binasında açıldı.

Serginin açılışını Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım gerçekleştirdi.

İkramlarında yapıldığı sergide Görükmez ve Yıldırım, öğretmenler ve öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hızır Hacısalihoğlu - Güncel

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