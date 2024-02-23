Labrang Manastırı'nda Buda'nın Güneşlenmesi Töreni Düzenlendi

XİAHE, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bulunan Labrang Manastırı'nda Perşembe günü "Buda'nın Güneşlenmesi" töreni düzenlendi. Büyük bir Tibet Budist etkinliği olan bu törene yurt içi ve yurt dışından 40.000'den fazla Budist ve turist katıldı.

Her yıl düzenlenen bu etkinlik, Tibet Budizminin Gelug Mezhebi'ne ait altı büyük tapınaktan biri olan ve 1709 yılında inşa edilen Labrang Manastırı'ndaki en önemli törenlerden biri.