Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşarak şarampole devrilen tırda, sürücü ve yanındaki yolcu yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, sıkışan kişileri çıkarmak için çalışmalara başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Koltuk döşeme malzemesi taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AYD 519 plakalı tır, Sancaktepe ilçesi sınırlarındaki Paşaköy kavşağında bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada şoför ile yanındaki yolcu tırda sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan şoför ile yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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