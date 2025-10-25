Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tehlikeli Tır Sürüşü Kaydedildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın zikzak çizerek ilerlemesi ve dorsesindeki yüklerin yola savrulması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtköy Gişeleri çıkışında yabancı plakalı tır, yolda zikzak çizerek ilerledi. Tırın dorsesinde bulunan yükler de yola savrularak, trafiği tehlikeye düşürdü.

Yoldaki sürücüler önünü kestikleri tırı durdurarak, sürücüyü aşağı indirdi.

Tırın zikzak çizmesi ve dorsesindeki yüklerin yola savrulması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı otomobil sürücülerinin tırın önünü kestiği anlar da yer alıyor.