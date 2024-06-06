Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Mickoski'yi Hükümeti Kurmakla Görevlendirdi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Hristijan Mickoski'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Başkent Üsküp'teki Cumhurbaşkanlığı rezidansı Villa Vodno'da düzenlenen törende konuşan Siljanovska Davkova, hükümeti kurma görevini Mickoski'ye vermenin gerçek, hukuki ve siyasi bir adım olduğuna inandığını dile getirdi.

28 Mayıs'ta gerçekleşen ilk Meclis oturumunda Meclis Başkanı'nın 76 oyla seçildiğini anımsatan Siljanovska Davkova, "Bu sonuç ve devam eden müzakereler, bana VMRO-DPMNE lideri Hristijan Mickoski'nin hükümet kurma konusunda ciddi bir fırsata sahip olduğuna inanma hakkını veriyor." dedi.

Mickoski de Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek "Bugünden itibaren kısa sürede yeni hükümetin reform hükümetinin kurulacağını duyurmak istiyorum. Temel amacı ve görevi reformlarla ilgilenmek, süreçleri ileriye taşımak olacak olan bir hükümet." ifadelerini kullandı.

120 sandalyeli Meclisten 61 milletvekilinin oyu, hükümetin kurulması için yeterli

Hükümeti kurma görevini teslim alan Mickoski'nin, bu tarihten itibaren en geç 20 günde yeni hükümet ve programını Meclise sunması gerekiyor.

Yeni hükümeti oluşturacak isimlerin ve programın Meclise sunulmasının ardından güven oylamasında 120 sandalyeli Meclisten 61 milletvekilinin oyu, hükümetin kurulması için yeterli oluyor.

Kuzey Makedonya'da 8 Mayıs'ta yapılan genel seçimde, VMRO-DPMNE'nin öncülüğündeki "Senin Makedonya'n" ittifakı 58 milletvekiliyle birinci çıkmıştı.

VMRO-DPMNE'den yapılan açıklamaya göre, hükümet koalisyonunda yer alması beklenen VLEN koalisyonu ve ZNAM Hareketi-"Bizim Makedonya'mız İçin" siyasi oluşumlarıyla yapılan müzakerelerin tamamlandığı bildirilmişti.???????

Seçimde, VLEN koalisyonu 14, Znam Hareketi 6 milletvekili elde etmişti.