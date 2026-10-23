Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kuzey Kore'nin Koreler arası sınır boyunca 960 bin mayın döşediği iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yonhap'ın milletvekillerine dayandırdığı haberde, Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana sınır boyunca tahmini 960 bin kara mayını döşediği ileri sürüldü. Güney Kore ordusunun Askeri Sınır Hattı boyunca dikenli tel ve tanksavar konuşlandırmada artış tespit ettiği öne sürüldü.

Kuzey Kore'nin, 2024'ten bu yana Koreler arası sınır boyunca tahmini 960 bin kara mayını döşediği ileri sürüldü.

Yonhap ajansının Güney Koreli milletvekillerine dayandırdığı haberinde, Güney Kore ordusunun konuya ilişkin Ulusal Meclise bilgi verdiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin 2024'ten bu yana sınır tahkimatlarını artırdığı belirtilen haberde, Pyongyang'ın Koreler arası sınır boyunca tahmini 960 bin kara mayını döşediği iddia edildi.

Haberde, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore askerlerinin Askeri Sınır Hattı (MDL) boyunca dikenli tel ve mayın döşeme ile tanksavar konuşlandırma faaliyetlerinde artış olduğunu tespit ettiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde, bazı askeri uzmanlara göre Güney Kore tarafından döşenenler de dahil olmak üzere, iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) boyunca 2 milyondan fazla kara mayınının bulunduğu tahminine yer verildi.

Kaynak: AA
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor

Beşiktaş Avrupa'da yenilgi nedir bilmiyor
Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Gerçek çok başka çıktı

Diş ağrısı sandı, 8 yıl boyunca çekti: "Delirten hastalık" çıktı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Yeni Partili belediye başkanı için tutuklama kararı
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi