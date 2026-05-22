Kuzey Kore: ABD'nin Asya-Pasifik Ülkelerine Silah Satışı Bölge Güvenliğine Tehdit Oluşturuyor

PYONGYANG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Kuzey Kore'nin, ABD'nin Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya bölgesine yaptığı silah satışlarını "bölgesel güvenliğe yönelik tehdit" diye nitelendirerek kınadığı bildirildi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın perşembe günkü yorum haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı kısa süre önce Güney Kore'ye değeri 4 milyar ABD dolarını aşan deniz operasyon helikopterleri ve helikopter parçalarının satışına onay verdi.

Haberde Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, "ABD'nin Asya-Pasifik'te Güney Kore ve Japonya gibi ülke ve bölgelere gerçekleştirdiği büyük ölçekli silah ihracatının, hem bölgede durmaksızın artan askeri gerilimin altında yatan nedenlerinden biri hem de gelecekte bölgede yaşanacak kötü günlerin habercisi olduğu" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin savunma kapasitesini modernize edip savaşa tam anlamıyla hazır hale gelerek, tüm güvenlik tehditlerini kararlılıkla caydıracağı ve kendi ulusal egemenlik ve güvenliğinin yanı sıra bölgesel barışı da koruyacağı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua