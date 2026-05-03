Kuzey Kore, ABD'nin siber saldırı suçlamalarını reddetti

Kuzey Kore, uluslararası siber saldırıların arkasında olduğu yönündeki ABD'nin suçlamalarını "asılsız iftira" olarak nitelendirerek reddetti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington yönetiminin Pyongyang'a yönelik "var olmayan bir siber tehdit" algısı oluşturmaya çalıştığını savundu.

Sözcü, ABD'nin iddialarını "ülkenin imajını zedelemeye yönelik asılsız iftira" olarak niteleyerek bu tür faaliyetlerin Kuzey Kore ile ilişkilendirilmesinin "tek taraflı bir iddia" olduğunu belirtti.

ABD'nin kendisini bu alanda "mağdur" olarak göstermesinin "mantıksız" olduğunu kaydeden sözcü, Washington yönetiminin küresel bilişim altyapısı üzerindeki kontrolü nedeniyle diğer ülkelere yönelik siber saldırılar yürüttüğünü öne sürdü.

Sözcü, bu nedenle ABD'nin kendisini "mağdur" olarak tanımlamasının çelişkili olduğunu ifade etti.

ABD yönetimi Kasım 2025'te, siber suçlardan elde edilen fonları aklamakla suçlanan bazı Kuzey Koreli bankacılar ve kurumları yaptırım listesine eklemişti.

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayında Kuzey Kore bağlantılı operasyonlarla ilişkili 6 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulamış, söz konusu yapıların yasa dışı gelirleri dijital varlıklar üzerinden aktardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
