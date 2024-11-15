Kuzey Kıbrıs'ın 41. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri İçin Deniz Kuvvetlerinden Ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait gemileri ve denizaltıyı halkın ziyaretine açacağını duyurdu. TCG BORA, TCG ATAK, TCG BARTIN gemileri ve TCG GÜR denizaltısı, 15 Kasım 2024'te Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyareti gerçekleştirecek.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetlerinin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısının halkın ziyaretine açık olacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında; Deniz Kuvvetlerinin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı, 15 Kasım 2024 tarihinde Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirileceği bildirildi. Gemiler 10.00 - 12.00 ve 14.00 - 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.