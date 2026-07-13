Kneecap, "Fenian" turnesi kapsamında ilk kez İstanbul'da konser verecek

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde kurulan alternatif hip-hop grubu Kneecap, "Fenian" turnesi kapsamında 20 Temmuz'da ilk kez Türkiye'de konser verecek.

Epifoni ve URU organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek konserde grubun öncesinde, Türkçe hip-hop sahnesinin önde gelen topluluklarından Mode XL sahne alacak.

Bağımsız bir proje olarak 2017'de kurulan Kneecap, Filistin'e verdikleri desteklerle de tanınıyor. Grup, son dönemde Filistin'e yönelik açıklamaları ve üyesi Mo Chara hakkında açılan dava nedeniyle uluslararası tartışmaların odağında yer almıştı.

"Fine Art", "H.O.O.D" ve "Get Your Brits Out" gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, sahne performanslarında izleyiciyi de gösterinin bir parçası haline getiren enerjik tarzıyla biliniyor.

Grubun bu yıl yayımladığı "Fenian" albümü ise Dan Carey prodüktörlüğünde hazırlandı. Acid house, trip-hop, dubstep ve hip-hop türlerini bir araya getiren albümde, kimlik, dayanışma ve ifade özgürlüğü temaları öne çıkıyor.

Kneecap, "Fenian" turnesi kapsamında vereceği İstanbul konserinde yeni albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını da müzikseverlerle buluşturacak.