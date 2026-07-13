Haberler

Kneecap, "Fenian" turnesi kapsamında ilk kez İstanbul'da konser verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden alternatif hip-hop grubu Kneecap, 'Fenian' turnesi kapsamında 20 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez Türkiye'de sahne alacak. Konserde Türkçe hip-hop topluluğu Mode XL de yer alacak.

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde kurulan alternatif hip-hop grubu Kneecap, "Fenian" turnesi kapsamında 20 Temmuz'da ilk kez Türkiye'de konser verecek.

Epifoni ve URU organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek konserde grubun öncesinde, Türkçe hip-hop sahnesinin önde gelen topluluklarından Mode XL sahne alacak.

Bağımsız bir proje olarak 2017'de kurulan Kneecap, Filistin'e verdikleri desteklerle de tanınıyor. Grup, son dönemde Filistin'e yönelik açıklamaları ve üyesi Mo Chara hakkında açılan dava nedeniyle uluslararası tartışmaların odağında yer almıştı.

"Fine Art", "H.O.O.D" ve "Get Your Brits Out" gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, sahne performanslarında izleyiciyi de gösterinin bir parçası haline getiren enerjik tarzıyla biliniyor.

Grubun bu yıl yayımladığı "Fenian" albümü ise Dan Carey prodüktörlüğünde hazırlandı. Acid house, trip-hop, dubstep ve hip-hop türlerini bir araya getiren albümde, kimlik, dayanışma ve ifade özgürlüğü temaları öne çıkıyor.

Kneecap, "Fenian" turnesi kapsamında vereceği İstanbul konserinde yeni albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarını da müzikseverlerle buluşturacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çiftçilerin 'beyaz altın' nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar

Başuçlarında silahlarıyla nöbet tutuyorlar! Nedeni ise 'beyaz altın'
Trossard'ın menajerinden Beşiktaşlıları tedirgin eden açıklama

Beşiktaşlıların korktuğu oldu
Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Fark edince savcılığa koştu
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor

Özgür Özel'den CHP’de deprem yaratacak yeni hamle
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım