Kuzey Amerika'nın en büyük şelalesi Niagara - Haberler

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Kuzey Amerika'nın en büyük şelalesi Niagara

AA - Mustafa Hussain - Güncel
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Şelaleden genel görüntüler ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin meydana getirdiği Niagara Şelaleleri dünyanın en fazla turist çeken ilk 5 noktası arasında yer alıyor.

Şelaleden genel görüntüler

ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin meydana getirdiği Niagara Şelaleleri dünyanın en fazla turist çeken ilk 5 noktası arasında yer alıyor.

AA / Mustafa Hussain - Güncel

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