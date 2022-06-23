Kuzey Amerika'nın en büyük şelalesi Niagara
AA - Mustafa Hussain - Güncel
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Şelaleden genel görüntüler ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin meydana getirdiği Niagara Şelaleleri dünyanın en fazla turist çeken ilk 5 noktası arasında yer alıyor.
Şelaleden genel görüntüler
ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin meydana getirdiği Niagara Şelaleleri dünyanın en fazla turist çeken ilk 5 noktası arasında yer alıyor.
AA / Mustafa Hussain - Güncel