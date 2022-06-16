Kuzenini sokakta öldüren şüpheli yakalandı NİĞDE'de sokak ortasında tartıştığı Battal Kılınç'ı (26) pompalı tüfekle öldüren teyzesinin oğlu Mustafa B., saklandığı evde yakalandı. NİĞDE'de sokak ortasında tartıştığı Battal Kılınç'ı (26) pompalı tüfekle öldüren teyzesinin oğlu Mustafa B., saklandığı evde yakalandı. Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa B., evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu 1 çocuk babası Battal Kılınç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Mustafa B. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kılınç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ı öldürdükten sonra kaçan şüpheli Mustafa B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Kemerhisar beldesine gittiğini belirlediği şüpheliyi, saklandığı evde yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.( DHA) Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel İlhanlı Mahallesi Güncel Haberler

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