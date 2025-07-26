Kuyucak'ta Kekik Toplarken Rahatsızlanan Adam Kurtarıldı

Kuyucak'ta Kekik Toplarken Rahatsızlanan Adam Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, dağın yamacında kekik toplarken rahatsızlanan 61 yaşındaki Ali Bozkır, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dağın yamacında kekik toplarken rahatsızlanan kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Dereköy Mahallesi'nde kekik toplamak üzere dağın yamacına giden Ali Bozkır'dan (61), uzun süre haber alamayan oğlu, bölgeye gitti.

Bozkır'ı 300 metrelik yamaçta hareketsiz bulan oğlu, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce kurtarılarak yamaç boyunca taşınan Ali Bozkır, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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