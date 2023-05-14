Kuvvet komutanları oyunu Çankaya İlkokulunda kullandı
Güncel Haberler
Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Çankaya İlkokulunda kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Çankaya İlkokulunda kullandı.
Eşi ve çocuklarıyla Çankaya İlkokuluna gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, oyunu kullandıktan sonra "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da oylarını Çankaya İlkokulunda kullandı.
Kaynak: AA / Mustafa Emre Kürkçü - Güncel